Первый полет с включением ракетных двигателей суборбитального пилотируемого космоплана компании Virgin Galactic завершился успехом.
VSS Unity: в космос на ракетной тяге
VSS Unity: в космос на ракетной тяге
Как сообщило руководство компании в Twitter, двенадцатые испытания космоплана прошли в пустыне Мохаве на юго-западе Соединенных Штатов, за рулем находились пилоты Марк Стаки и Дэйв Макай.
В компании заявили, что через 20 минут после старта VSS Unity отделился от несущего самолета. Затем был включен ракетный двигатель, аппарат набрал необходимую высоту и после выключения двигателя совершил контролируемое приземление.
О том, на какую высоту поднялся VSS Unity, не сообщается. Предыдущие 11 полетов, проведенные с февраля 2016 года, проходили без включения ракетной тяги.
SpaceShipTwo (SS2) — частный пилотируемый суборбитальный космический корабль, создан для доставки туристов в космос. SpaceShipTwo поднимается в воздух на самолете VMS Eve, затем на собственной ракетной тяге достигает границы с космосом (которая, как считается, проходит на высоте около ста километров) и совершает приземление.
Предшественник VSS Unity совершил первый пилотируемый полет в октябре 2010-го, но позднее - в ходе состоявшихся 31 октября 2014 года испытаний - распался на части. При крушении погиб один из пилотов.