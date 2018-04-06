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экономика

Новый виток торговой войны

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Новый виток торговой войны

Новый виток торговой войны
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал указ Управлению торгового представителя рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью в 100 миллиардов долларов. Речь идет о новых пошлинах, которые Вашингтон намерен приплюсовать к оглашенным ранее.

В среду был опубликован список из 1300 китайских товаров, импорт которых предлагается обложить по 25-процентной ставке. Общая стоимость указанных в списке товаров оценивается в 50 миллиардов долларов.

В Министерстве торговли Китая заявили, что не боятся торговой войны с США.

Гао Фенг, представитель Министерства торговли Китая:

"Если Соединенные Штаты игнорируют отличную от их позицию китайской стороны и международного сообщества и упорствуют в односторонности и протекционизме в торговле, то Китай будет придерживаться своей позиции до конца и любой ценой".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью китайским СМИ накануне своей поездки в Пекин высказался против торговых войн.

Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций :

"Торговые войны - это всегда плохо и для тех, кто участвует в торговой войне, и для международной экономики в целом. Мы должны обращаться к международному сотрудничеству, когда возникают проблемы. Должен быть диалог".

Власти Китая уже заявил, что подготовиил ответные меры на случай, если США все-таки утвердят свои пошлины. Так, Пекин готов ввести 25-процентные пошлины более чем на сотню наименований американских товаров.