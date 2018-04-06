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Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии - больница Солсбери

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Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии - больница Солсбери

Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии - больница Солсбери
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Состояние Сергея Скрипаля улучшилось и больше не оценивается как критическое, сообщают медики госпиталя в Солсебри. В больнице отмечают, что лечение пошло на пользу, а состояние пациента «быстро улучшается».

Накануне дочь бывшего полковника ГРУ объявила об улучшении своего состояния и попросила не беспокоить её семью.

В начале марта Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в центре города Солсбери. До сих пор он до сих пор находился в коме.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению. По утверждению премьера Великобритании Терезы ​​Мэй, при покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и на его дочь был использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок".

Москва опровергает все обвинения со стороны британских властей.