Состояние Сергея Скрипаля улучшилось и больше не оценивается как критическое, сообщают медики госпиталя в Солсебри. В больнице отмечают, что лечение пошло на пользу, а состояние пациента «быстро улучшается».
Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии - больница Солсбери
Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии - больница Солсбери
Накануне дочь бывшего полковника ГРУ объявила об улучшении своего состояния и попросила не беспокоить её семью.
В начале марта Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в центре города Солсбери. До сих пор он до сих пор находился в коме.
Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению. По утверждению премьера Великобритании Терезы Мэй, при покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и на его дочь был использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок".
Москва опровергает все обвинения со стороны британских властей.