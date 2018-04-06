Сергей Скрипаль идёт на поправку

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и быстро выздоравливает: об этом сообщают врачи больницы в Солсбери. По словам медиков, он «хорошо реагирует на лечение». 66-летний бывший полковник ГРУ остаётся в коме уже месяц.

Ранее сообщалось о том, что его дочь Юлия пришла в сознание, однако о её выписке речь пока не идёт. В то же время её состояние позволит ей встретиться с сотрудниками российского консульства, ели она сама примет такое решение: об этом российским дипломатам сообщил британский МИД.

В Лондоне продолжают обвинять в отравлении Скрипалей Москву; в России это категорически отвергают, указывая, что Британия не предоставляет существенных доказательств и отказывается от предложений о сотрудничестве.

Тем не менее из солидарности с Лондоном целый ряд стран предприняли высылку российских дипломатов.