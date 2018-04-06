Борис Эйфман привез свою труппу в Нью-Йорк, чтобы отметить в одном из самых престижных залов города двадцать лет со дня, когда американские балетоманы познакомились с его знаменитой постановкой спектакля "Анна Каренина".
Однажды 20 лет спустя: Борис Эйфман вновь привез в Нью-Йорк свою постановку "Анна Каренина"
Однажды 20 лет спустя: Борис Эйфман вновь привез в Нью-Йорк свою постановку "Анна Каренина"
Хореограф в качестве одного из своих учителей и наставников всегда упоминает называет Джорджа Баланчина.
Партию Анны исполняет прима-балерина Мария Абашова. По ее словам, партия Анны для нее самая любимая, она танцует ее уже десять лет, тем более, что роман, фабула которого послужила в качестве либретто, знаком ей с детства.
Партию Вронского исполняет Олег Габышев. В коротком интервью он подчеркивает, что у искусства в напряженный момент истории всегда особая миссия.
Спектакли хореографической труппы Бориса Эйфмана значатся в нью-йоркской театральной афише до конца недели.