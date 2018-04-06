Постпред РФ при ООН: "Название "Новичок" придумано на Западе"

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СовБеза, созванном по просьбе российского стороны, предупредил, обращаясь к британскому послу, что - цитата - "вы заигрались и доигратесь".

Он также предположил, что нынешняя кампания, развернутая вокруг отравления в Солсбери ни что иное, как он это назвал, "мегапровокация".

Российский постпред заявил: "Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. "Новичок" - это не российский копирайт, несмотря на якобы очевидное русское название. Это название придумано на Западе для линейки боевых отравляющих веществ, которые, что не является откровением для экспертных и научных кругов, которые разрабатывались во многих странах, в том числе в США и в Великобритании".

Василию Небензе ответила его коллега, постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс.

Она сказала: "Мы не можем игнонорировать происшедшее в Солсбери. Мы не может игнорировать, что Россия закрывает глаза на использование химического оружия в Сирии и в Солсбери. И мы не можем игнорировать то, что Россия ищет возможности подорвать доверие к международным организациям, которые стоят на страже нашей безопасности с конца Второй мировой войны".

Посол Небензя добавил, что никакой угрозы для России отравленный в Солсбери экс-сотрудник ГРУ не мог представлять, он напомнил, что Скрипаль с 2008 года на постоянной основе проживает в Великобритании.