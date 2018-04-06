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США

США - Китай: возможны новые пошлины

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США - Китай: возможны новые пошлины

США - Китай: возможны новые пошлины
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Американский президент заявил в четверг вечером, что рассматривает введение новых пошлин в отношении Китая.

Тарифы могут увеличиться на объем ввозимых товаров, составляющий 100 миллиардов долларов.

Это новый этап торговой войны между странами.

Тарифы, которые собирается ввести Трамп - дополнение к уже действующим пошлинам, размер которых составляет 25 %.

Данный шаг - ответ на угрозы Пекина, который размышляет над возможностью ввести пошлины на существенную часть американского импорта.