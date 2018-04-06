Американский президент заявил в четверг вечером, что рассматривает введение новых пошлин в отношении Китая.
США - Китай: возможны новые пошлины
США - Китай: возможны новые пошлины
Тарифы могут увеличиться на объем ввозимых товаров, составляющий 100 миллиардов долларов.
Это новый этап торговой войны между странами.
Тарифы, которые собирается ввести Трамп - дополнение к уже действующим пошлинам, размер которых составляет 25 %.
Данный шаг - ответ на угрозы Пекина, который размышляет над возможностью ввести пошлины на существенную часть американского импорта.