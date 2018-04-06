В пятницу не позднее 17:00 по местному времени по решению судьи первой инстанции экс-президент Бразилии Лула да Силва должен сам передать себя в руки правоохранителей.
Решение по делу Лулы да Силвы: произвол или торжество права?
Решение по делу Лулы да Силвы: произвол или торжество права?
Защита Лулы уже назвала этот шаг нарушением конституционного права и произволом со стороны судебной власти. Об этом заявил один из адвокатов политика Криштиану Занин.
"Согласно конституции нельзя оглашать приговор до того, как будет вынесен окончательный судебный вердикт, которого в данном деле, касающегося Лулы, просто не существует".
Накануне Федеральный верховный суд страны одобрил помещение Лулы да Силвы в тюрьму для исполнения обвинительного приговора.
Спустя короткое время судья Моро выписал ордер на арест, призвав политика сдаться полиции добровольно 6-го апреля.