Коллекция Рокфеллеров уйдет с молотка

Аукционный дом Christie’s - лидер мирового арт-рынка выставляет на продажу знаменитую коллекцию предметов искусства, драгоценностей, посуды и мебели Дэвида и Пегги Рокфеллеров. В начале апреля, за месяц до проведения торгов, ведущие лоты были представлены публике в галерее на "Беверли-Хиллз".

Многие из лотов, отмечают критики, займут достойное место в энциклопедиях по истории искусства.

Организаторы аукциона, в свою очередь, не скрывают надежд побить рекорд, установленный “Спасителем мира” да Винчи, который ушел с молотка за 400 миллионов долларов.

"Всего на продажу выставляются до полутора тысяч экспонатов, - объясняет Марк Портер, руководитель подразделения Christie’s в США, - половина из них уйдет с молотка в интернете. Стартовая цена некоторых из них 200, 500 или тысяча долларов, ведущие же лоты, которые мы привезли показать ценителям в Гонконге, Париже, Лондоне и Лос-Анджелесе, могут достичь полмиллиарда!"

Среди жемчужин коллекции - работы Пабло Пикассо “розового периода”, Анри Матисса, Эдуарда Мане и Клода Моне, Жоржа Сера, Поля Гогена, Поля Синьяка, Жан-Батиста Камиля Коро, Джорджии О’Киф, Эдварда Хоппера и других художников.

Согласно завещанию Дэвида Рокфеллера (он скончался в 2017-м на сто втором году жизни), все полученные Christie’s от продажи коллекции средства пойдут на поддержку отобранных им самим благотворительных организаций в области образования, культуры и международных отношений.