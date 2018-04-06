Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер под залог в 75 тысяч евро. Политик был задержан в ФРГ 25 марта. Испания требует экстрадиции Пучдемона, которого на родине обвиняют в подстрекательстве к мятежу после попыток добиться независимости Каталонии и растрате. Прямо у стен тюрьмы Пучдемон поблагодарил всех за солидарность и поддержку и обратился к властям в Мадриде.
Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы под залог
Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы под залог
Карлес Пучдемон, экс-глава Каталонии: "Я требую немедленно освободить всех моих коллег, находящихся в испанских тюрьмах. Иметь политических заключенных - позор для Европы. Настало время для диалога. Мы требуем диалога в течение последних лет, а в виде ответа получаем и насилие."
В минувший четверг Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна разрешил Пучдемону выйти на свободу под залог. Инстанция также постановила, что выдача политика Испании по статье "подстрекательство к мятежу" невозможна. Но обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по-прежнему не исключают такого варианта развития событий.