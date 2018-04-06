Венгрия готовится к выборам

Венгрия готовится к парламентским выборам, которые пройдут в это воскресенье. В городе Секешфехерваре состоялся последний предвыборный митинг действующего премьер-министра страны Виктора Орбана и его партии ФИДЕС, которой социологи пророчат лидерство.

В своем выступлении на митинге Орбан заявил, что поражение его партии будет означать крах Венгрии, заполонение страны мигрантами и реализацию плана Джорджа Сороса. Политик также подчеркнул, что эти выборы имеют такое же огромное значение, как и после падения социализма.

Виктор Орбан:

"28 лет спустя наша страна все еще находится в опасности. Оппозиционные партии, за которыми стоят иностранные интересы, хотят управлять нашей страной. Оппозиционные политики, действующие в иностранных интересах, хотят получить власть, чтобы уничтожить наш пограничный забор и принять брюссельские квоты по мигрантам. Они хотят превратить Венгрию в страну мигрантов, которая будет служить финансовым структурам их опекунов".

Нынешняя избирательная кампания отличается от предыдущих. Если раньше Орбану удавалось играть на провалах Венгерской социалистической партии, то теперь в центре предвыборных дебатов - мигранты. Тема приема беженцев до сих пор достаточно остро воспринимается венгерским населением.