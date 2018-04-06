Зимнее царство весной

В Китае неожиданный весенний снег превратил Пекин и другие северные части страны в зимнее царство. Это произошло впервые за последние 30 лет. А за всё время метеонаблюдений снегопад в этом регионе в апреле видели лишь 12 раз. Великая Китайская Стена покрылась в четверг снежным покрывалом. Великолепный сказочный вид этого одного из величайших памятников архитектуры порадовал туристов и местных жителей удивительным пейзажем, от которого трудно оторвать взгляд. Кроме того, снегом укрыло множество цветущих вокруг на горных склонах деревьев.