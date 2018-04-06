Сторонники поддерживают Лулу

Сторонники экс-президента Бразилии Лулы да Силвы собрались у штаб-квартиры Рабочей партии, одним из сопредседателей которой является политик. Лула вышел к собравшимся, пожимал руки и обнимал их, но никаких заявлений не сделал.

Суд предписал задержать экс-главу государства по делу о коррупции, дав ему срок до вечера пятницы, чтобы сдаться самому.

Ранее да Силва заявлял, что не оставит намерений переизбраться на президентский пост; аналитики считают, что Лула да Силва может получить треть голосов в первом туре. Однако если будет вынесен обвинительный приговор, это закроет для него дорогу к государственным постам.