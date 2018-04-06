Insiders: Минск и окрестности глазами иностранки

Программа Insiders приглашает в Беларусь, республику, граничащую с тремя членами ЕС, но в состав большой Европы не входящую. Ее президента в СМИ нередко называют "последним диктатором Европы", однако сам Александр Лукашенко, верный соратник Москвы, в последнее время все активнее смотрит в сторону Запада. Что предполагает "развинчивание" гаек и расширение свобод в обществе, где диссидентов по-прежнему сажают в тюрьму.