Программа Insiders приглашает в Беларусь, республику, граничащую с тремя членами ЕС, но в состав большой Европы не входящую. Ее президента в СМИ нередко называют "последним диктатором Европы", однако сам Александр Лукашенко, верный соратник Москвы, в последнее время все активнее смотрит в сторону Запада. Что предполагает "развинчивание" гаек и расширение свобод в обществе, где диссидентов по-прежнему сажают в тюрьму.
Insiders: Минск и окрестности глазами иностранки
Insiders: Минск и окрестности глазами иностранки
25 марта Минск официально санкционировал празднование в стране Дня Воли: на фоне празднований, правда, производились и аресты...
Наш журналист Валери Горья побывала в Беларуси, где встретилась с оппозиционерами, официальными лицами и узнала, что думает о своей стране белорусская молодежь.