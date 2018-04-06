Вольному воля: белорусские власти меняют стиль

День Воли - особая дата, официально 25 марта праздником не является. Напомним: в марте 1918 года в занятом тогда немцами Минске была провозглашена независимость БНР, символом которой стал бело-красно-белый флаг. Республика просуществовала несколько месяцев и была ликвидирована большевиками.

Однако в народе о Дне Воли не забыли и при президенте Лукашенко: оппозиция в предыдущие годы не раз выходила на улицу именно 25 марта. Несанкционированные митинги заканчивались арестами. Официальный Минск говорил предельно ясно: главный праздник страны, День независимости, отмечается в июле, а не в марте. Однако в этом году допустил послабление.

Участник митинга: "А что, если это начало новой белорусской свободы? Пока белорусы в своей стране не свободны".

На согласованное мероприятие собрались тысячи людей, однако для тех, кто попытался провести собственную акцию в другой части города, день закончился хуже. За час до старта официального празднования власти свернули несогласованную, манифестацию - несколько десятков человек, тех, кто причисляет себя к оппозиции, и обычных граждан. Они собирались пройти с политическими плакатами до Оперного театра....В общей сложности в Минске и других городах страны в День Воли были произведены десятки арестов.

Жительница Минска: "Сегодня праздник. К чему людей задерживать? Нет, у нас тут настоящая диктатура. У нас нет свободы слова, работы нормальной нет!"

Так ли это? За несколько дней до этих событий наша съемочная группа встретилась с известным белорусским оппозиционером, экс-кандидатом в президенты Николаем Статкевичем. Николай с женой Мариной в канун Дня Воли не выходили из дома, по опыту предыдущих лет предвидя возможность ареста.

Семейная пара знает, что находится под наблюдением. Так, у них постоянно включено радио. Почему?

Марина Адамович, супруга Николая: "Стоит прослушка, и, чтобы они нас поменьше слушали, мы создаем им помехи".

Николай Статкевич был арестован в 2010, когда власти жестоко подавили массовый протест против переизбрания Лукашенко. Европа отреагировала на репрессии санкциями. Большую часть которых сняли, когда в 2015 Статкевича и некоторых других диссидентов выпустили из тюрьмы. По мнению Николая, с тех пор улучшений в республике не произошло.

Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической партии: "Это несвободная страна, люди здесь не имеют никакого влияния на власть. И да, у нас снова есть политзаключенные, и их подвергают пыткам. В республике удушливая атмосфера. Здесь царит страх. Если никто не будет напоминать людям о том, что свобода существует, если никто не станет за нее бороться - о свободе просто забудут. Страна, в которой общество так расслоилось - легкая добыча для любой внешней силы. Сегодня Лукашенко опирается на Путина, и Путин, кстати, у нас в республике гораздо популярнее самого Лукашенко. Что делает потенциальную аннексию Беларуси очень простой и привлекательной идеей для российского президента. Мы хотим нормального будущего для своей страны, в потому мы продолжим заявлять о себе на улицах".

Неожиданно разговор прерывается... Николаю звонят: три главных белорусских оппозиционера только что задержаны. Знакомые волнуются о Николае и Марине.

Марина Адамович (по телефону): "Да-да, мы дома. Кстати, у нас сейчас Евроньюс. Не думаю, что они посмеют".

В тот день действительно обошлось. Однако 25 марта, когда Николай собрался на марш оппозиции, его арестовали прямо у ворот дома (большинство задержанных 25 марта отпустили тем же вечером).

В этом году реакция властей оказалась мягче, чем в 2017, когда по стране прокатились протесты против так называемого "декрета о тунеядцах". Он предписывал взимать налог с безработных. Тогда людей, несогласных с декретом, задерживали сотнями. Позднее закон все же отменили...

О тех событиях хорошо помнят наши собеседники - представители единственного в стране независимого профсоюза РЭП, с которыми мы встретились незадолго до Дня Воли. Здесь могут получить юридическую консультацию и поддержку те, кто не согласен с работодателями или системой. Как Владимир и Дмитрий, которым в свое время прислали уведомления о необходимости платить "налог на тунеядство". Владимир впервые принял участие в акции протеста в прошлом году.

Владимир, бывший инженер, профсоюз РЭП: "Я был подвергнут аресту, водворен в здание РУВД, в камеру - без света, без вентиляции, без объяснения ситуации, без предоставления адвоката, без права обратиться к родственникам. Подвергнут максимальному штрафу, порядка 350 евро, что сказалось на моем семейном бюджете. С приклеенным ярлыком оппозиционера работу стало искать сложнее".

Дмитрий, профсоюз РЭП: "После выхода декрета номер 3 я стал внимательнее следить за политикой, стал изучать законы, чтобы знать, как себя защитить".

Как многие жители республики, Владимир и Дмитрий ездят на заработки за границу. На фоне кризиса и без того невысокие зарплаты в Беларуси снизились. Работы не найти. Тем временем власти готовят очередной законопроект, опять на же направленный против безработных....

Геннадий Федынич, председатель профсоюза РЭП: "Семья, которая нормально зарабатывает, у нее совершенно другие мысли. Она думает свободно. А свободно мыслящие люди вряд ли нужны авторитарной власти. А когда кругом в полунищете люди живут, в бедности живут, они думают не о глобальных вещах, а только о себе. Вот в чем разница между демократиями и авторитарными режимами".

Профсоюз раздражает власть. Штаб-квартиру регулярно обыскивают, против сотен его активистов возбуждены уголовные дела (через несколько дней после нашей встречи, 25 марта, Дмитрий отправится на несанкционированное шествие, где будет арестован).

Протестная площадка в стране становится все теснее - по мере расширения зоны ответственности Комитета Государственной Безопасности республики (белорусские власти не стали менять аббревиатуру зловеще звучащего КГБ....)

Средства массовой информации в стране пристально контролируются, журналисты "на карандаше". Однако официальный Минск не исключает корректировки курса. Наблюдатели отмечают: после того, как Крым присоединили к России, президент Лукашенко как никогда хочет улучшения диалога и экономических отношений с ЕС. Что невозможно без некоторых послаблений и расширения свобод в республике.

Однако спешить в таком вопросе не стоит, отмечает глава белорусского МИДа Владимир Макей: "Мы не можем заснуть в СССР, а проснуться в полноценной европейской демократии. Но это не значит, что мы не собираемся учиться. Мы хотели бы оценить ситуацию в более широком контексте, возможно, внести поправки в конституцию. Ситуация в республике и вокруг нас изменилась - возьмите вопросы безопасности, возьмите украинский кризис.... Белорусские власти хотят двигаться вперед очень осторожно, чтобы сохранить стабильность в обществе".

Осторожность, от которой часть молодежи устала... В минском метро мы знакомимся с Ксенией. Она играет здесь регулярно, чтобы немного заработать. Молодая женщина - учительница в деревенской школе - приглашает нас к себе. Ксения зарабатывает около 200 евро в месяц - хватает, чтобы выжить.

Ксения, учительница: "Ползарплаты уходит на дрова". Из оставшейся половины Ксения обязана еженедельно покупать три официальные газеты. Зачем?

Ксения, учительница: "Ну, их обязан покупать каждый педагог".

И что там пишут?

Ксения, учительница: "Ну, о политике, о государстве, о правилах... много всего. Я особенно не вчитываюсь. А вот горят газеты хорошо".

Самое сложное для Ксении - идеологическое давление в школе.

Ксения, учительница: "Все чего-то боятся. Каждый учитель боится директора, директор боится вышестоящих. Эта атмосфера... Нет никакой свободы. Знаете, может быть для тех, кто жил в Советском Союзе, все это и неплохо, я не знаю. Но для молодежи это - смерть. Никакого прогресса, никакой свободы, никакого будущего. И милиция, повсюду милиция!"

В соседней деревне живет Сомилии, молодой музыкант.Он работал за границей, затем купил этот дом, сделал в нем небольшую студию. Наш собеседник - один из тех тех, кто в прошлом году получил "письмо счастья" - извещение об уплате налога на тунеядство.

Что вдохновило его на оригинальный музыкальный проект: под речитатив музыкант сжигает письмо о налоге, отмечая, что "будет говорить, что хочет - и только так".

Сомилии: "Живя здесь, в деревне, я чувствую себя свободнее, чем если бы я жил в городе. На данный момент у меня нет проблем с нашим государством, я говорю то, что думаю, то, что хочу сказать. Но, возможно, проблем у меня нет, пока меня не услышали".

Его пока не услышали.... а вот членов Белорусского республиканского союза молодёжи слышат, видят и поощряют. Нам удалось побывать на ежегодном региональном форуме организации, которая считается главным официальным объединением молодежи в республике. Наследники комсомола финансируются государством.

Наши собеседники - совсем юные, но занимаются серьезными вещами. Артем, к примеру, возглавляет молодежную бригаду правопорядка в Минске, ее члены нередко помогают милиции. А Егор - глава юношеского отделения депутатского совета в Минске. Молодые люди безоговорочно преданы государственной линии.

Артем Ментюк: "Моя важнейшая ценность - любовь к родине, патриотизм, чувство патриотизма. Это как-то привилась еще со школы".

Егор Макаревич: "В стране за эти годы не потеряно самое главное - уважение к к своему народу, не потеряно чуткое отношение к каждому гражданину, не потеряно внимание, которое уделяется простым городам, селам, дорогам. Поэтому когда вы приезжаете в Белоруссию, вы видите чистую страну, которая живет каждодневной, образно говоря, заботой о каждом гражданине. Отсюда и возникает это ощущение: здесь все очень стабильно, здесь все предельно ясно".

Для Павла, нашего следующего собеседника, национальное самосознание и любовь к родине - нечто иное. Три года назад он открыл магазин, в котором все выдержано в цветах бело-красно-белого белорусского флага.

Павел Белоус: "У нас тут есть игры на белорусском языке, книги для детей и взрослых на белорусском, в том числе и работы нашего Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Есть сувениры, подарки, музыка - мы представляем страну такой, какая она есть".

Сам факт существования такого магазина, считает Павел - знак наступающих перемен. Правда, пока небольших.

Павел Белоус: "Какие-то позитивные сдвиги есть, нас, к примеру, за этот магазин не стали арестовывать. Но если завтра я выйду отсюда с бело-красно-белым флагом, то милиция меня точно остановит и у меня будут проблемы... У власти - две руки. Одной она разрешает, другой запрещает, одной гладит по голове, другой бьет. И мы находимся между этих двух рук, стараясь не скатиться ни в одну из сторон".

Павел был одним из главных организаторов мероприятий 25 марта. Проделанной работой он гордится, как и пришедшими на митинг минчанами.

Павел Белоус: "Мы видим кордоны полиции, да, были аресты.. Но раз мы здесь собрались, то не потому, что нам разрешили. Нет, этого люди сами хотели. Поэтому все получилось, все сюда пришли".

Реальность оказалась менее оптимистичной: как стало известно, по окончании официального празднования несколько десятков людей, задержавшихся на улицах с бело-красно-белыми флагами, все же были остановлены властями. Однако на протяжении нескольких часов многотысячная толпа разделяла энтузиазм Павла.

Павел Белоус (на сцене): "Мы сегодня доказали: нас не надо бояться. И мы ничего не боимся. Мы вместе - нация, народ, мы растем, мы будем жить на этой земле, будем говорить на белорусском языке, нести бело-красно-белые флаги. Спасибо. Да здравствует, Беларусь!"