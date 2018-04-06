О страдающих слабоумием позаботится Марио

Марио прекрасно находит общий язык с пациентами, страдающими старческим слабоумием. Он способен разговаривать с ними, заводит их любимую музыку, сообщает новости дня. Испытания этих и других его талантов ученые проводят, в частности, в медицинском центре ирландского города Голуэй, передает с места событий наш специальный корреспондент Хуан Гомес.

Сегодня робот-помощник встречается с Мэри. Ей 83 года. Два года назад у нее диагностировали тяжелую форму деменции (или слабоумия). Тем не менее Марио удается не только вызвать к себе интерес, но и - пусть ненадолго - пробудить в Мэри воспоминания.

"Люди, страдающие слабоумием, могут не помнить о том, что им следует сделать сегодня, - объясняет Адам Санторелли, один из разработчиков Марио из Национального университета Ирландии. - Но они часто помнят все слова в песнях своей молодости. Наблюдать за этим истинное удовольствие: доказательство того, что они еще над чем-то властны, делает больных счастливыми!"

У Джона Коэна - медбрата в медицинском центре Святого Брендана в Голуэе тоже только хвалебные слова в адрес Марио: "Внимание пациентов привлекает музыка и светящиеся экраны. Марио может многое, например, вызывает их на разговор. И когда они разглядели, что это за робот, их забавляет, что Марио может проделывать, насколько хорошо он имитирует человека".

Негативные последствия слабоумия можно смягчить и даже предотвратить, если стимулировать мозг пациента и добиться изменения его самовосприятия. В этом и состоит роль Марио, отмечают ученые. Но данная задача не из простых.

"Страдающему слабоумием человеку сложно решить, включать ли музыку, и если да - то какую именно. Когда мы начали разрабатывать робота, мы выбрали не самый простой путь. Мы придумали дизайн и провели первые испытания, но очень быстро поняли, что наша изначальная идея слишком сложна для людей с деменцией. Тогда мы решили начать с начала (как видите, это был интерактивный процесс!) Мы убедили инженеров программного обеспечения упростить робота и сделать его более удобным и практичным".

Марио разработали специалисты, участвующие в Европейском исследовательском проекте.

Испытания - в центрах для пациентов, страдающих слабоумием - прошли в Англии, Италии и Ирландии. Дез о'Дохэрти - один из пациентов, кому предназначается Марио: "Я, к примеру, не всегда могу вспомнить, день сейчас на дворе или ночь, - рассказывает он, - когда мне надо позавтракать, сходить в уборную. Эта машина напомнит мне о том, что надо сделать, она даст информацию, которая позволит не забыть необходимое"...

Ученые признают, что роботам не под силу заменить средний медперсонал - тех, кто непосредственно заботится о пациентах.

При этом Марио удается разорвать порочный круг одиночества и изоляции, в которые погружены страдающие слабоумием, свидетельствует медсестра Салли Уилэн, также принимающая участие в исследованиях Национального университета Ирландии: "У нас был пациент с крайне тяжелой формой слабоумия. Он проводил дни, в одиночестве бродя по коридору, и ни с кем не поддерживал общения. Когда же появился Марио с его игровой приставкой, этот пациент впервые сел и провел 40 минут не вставая за рисованием! "

Исследователи говорят, что им осталось добавить к облику Марио последние штрихи, и уже через 5-6 лет он появится на рынке. Заключительное слово - Димфне Кейси, ведущему специалисту по уходу за пожилыми людьми в Национальном университете Голуэя и координатору проекта "Марио": "Возможно, Марио поступит на рынок раньше. Потому что скорость, с которой в нашу жизнь внедряются инновации, не перестает расти. Но до того, как Марио произведет фурор на рынке, он требует более точной настройки, его еще необходимо довести до ума".