Экс-президент Бразилии отказался сдаваться

«Сопротивление» — этот лозунг звучит на улицах Сан-Бернарду-ду-Кампу, пригорода Сан-Паулу в Бразилии, где находится штаб-квартира профсоюза металлургов. Здесь, в окружении тысяч сторонников, укрылся бывший президент Лула да Силва. Его соратники призывают людей защитить одного из самых популярных политиков Бразилии. Собравшиеся скандировали «Страха нет». «Мы с Лулой, с нами наши флаги», — звучало со сцены в минуты, когда истекал ультиматум федерального судьи Серджио Моро.

Моро дал экс-главе государства примерно сутки, что тот мог добровольно сдаться полиции и отправиться за решетку. Так, по мнению суда, должен был бы начаться 12-летний тюремный срок, к которому Лулу да Силва приговорили по делу о коррупции. Суд посчитал, что политик получал взятки от строительных фирм, в частности, в виде квартиры на одном из курортов.

Да Силва обвинения отвергает, он безуспешно обжаловал приговор и так же безуспешно добивался личной неприкосновенности до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности для защиты. В Партии трудящихся, которую основал да Силва, обещали, что он никогда не явится к судье Серджио Моро. Соратники экс-президента заявляют, что готовы сражаться за него.