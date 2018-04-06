Японский мультипликатор, сценарист и продюсер Исао Такахата скончался на 83 году жизни. Причиной смерти режиссера, как сообщается, стало онкологическое заболевание.
Ушел из жизни Исао Такахата
Ушел из жизни Исао Такахата
Поворотный момент в судьбе Такахаты - знакомство с будущим гуру мировой анимации Хаяо Миядзаки в процессе работы над лентой "Принц Севера". Уволенные после финансового провала фильма, они основали студию Ghibli.
Среди значительных фильмов Такахаты - "Еще вчера", "Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко", "Таро, сын дракона". Последняя картина аниматора "Сказание о принцессе Кагуя" вышла в 2013 году и получила номинацию на Оскар. За свою карьеру мастер создал более двадцати фильмов. Самая знаменитая работа Такахаты "Могила светлячков", рассказывающая о попытке двух детей выжить в последние дни Второй мировой войны.