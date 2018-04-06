Нетерпимость и радикальный национализм в преддверии выборов в Венгрии становятся всё более ощутимой проблемой для умеренных избирателей. Так венгерские студенты говорят о кампании, в которой правящая партия «Фидес» противостоит некогда ультраправой организации «Йоббик»:
Страх и ненависть на выборах в Венгрии
Страх и ненависть на выборах в Венгрии
— «Фидес» создаёт атмосферу непонимания и ненависти к людям, особенно к некоторым категориям, мигрантам. Это не несёт ничего хорошего ни для общественной морали, ни конкретных людей.
— Некоторые мои друзья из Западной Европы, читая новости, поражаются, как далеко Венгрия зашла в разжигании ненависти в этой кампании.
Обвинения в нетерпимости связаны с главными темами этих выборов: это вопрос о к мигрантах и беженцах, а также об отношениях с Евросоюзом. Выборы пройдут в воскресенье. Согласно опросам, партия «Фидес» имеет все шансы сохранить большинство мест в парламенте, а премьер Виктор Орбан тогда останется на четвёртый срок.