Выборы в Венгрии: последние обновления

Сторонник жесткой линии в вопросе об иммиграции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как ожидается, будет переизбран на третий срок в ходе выборов, которые проходят в Венгрии в это воскресенье. Партия "Фидес", которую возглавляет Орбан, лидировала в предвыборных опросах.

Что же в результате?

Согласно официально обнародованным результатам голосования, партия "Фидес" набрала более 68% голосов. В альянсе с Христианско-демократической партией, "Фидес" получит 134 мест в новом парламенте. Напомним, всего в венгерском парламенте 199 кресел.

На втором месте по числу сторонников оказалась праворадикальная партия "Йоббик", набравшая около 13,5%. Представители партии ранее заявляли, что не собираются вступать в альянс с "Фидес", поскольку по многим вопросам занимают ещё более жёсткую позицию. В парламенте у партии "Йоббик" будет 27 места.

На третьем месте социалисты, вступившие в альянс с про-европейской партией "Диалог". У них немногим более 11% и 22 кресла в законодательном собрании.

Партия "зелёных" и "Демократическая коалиция" (которую возглавляет бывший премьер Ференц Дьюрчань набирают примено по 5-6%, и в новом парламенте займут соответственно 12 и 11 кресел.

Ещё одна про-европейская партия, Momentum, не смогла преодолеть 5-процентный барьер, так же как и более мелкие политические блоки, участвовавшие в выборах.

Небывалая для Венгрии явка

Впервые в Венгрии зафиксирована столь высокая явка на выборах: в среднем по стране - более 68%, в столице, Будапеште - более 70%. Высокая явка отмечена также на многих избирательных участках за рубежом: в крупных городах Германии, в Великобритании (в Лондоне - более 80%).

Столь высокая избирательная активность, по мнению аналитиков, была обусловлена желанием оппозиции высказаться против правящей партии "Фидес". Однако, согласно результатам голосования, партии правого крыла займут в парламенте более 75% кресел. А это говорит о том, что сторонникам европейской интеграции не удалось мобилизовать достаточно избирателей. В то же время, платформа социалистов также не находит должной поддержки в обществе.

Прогнозы и реалии

Вероятность того, что голосование на этих выборах будет протестным, аналитики высказывали задолго до 8 апреля: венгры голосуют против массовой миграции, против подчинения правительства нормативам Брюсселя, против любого внешнего вмешательства в дела страны (таким как поддержка независимого университета миллиардером Джорджем Соросом).

Прогнозы предрекали также победу правящей партии, депутаты от которой смогли в последние 4 года провести ревизию конституции, уменьшив количество кресел в парламенте и изменив систему подсчёта голосов на выборах (что оказалось на руку партии "Фидес"). Виктор Орбан, как и предполагалось, вероятно останется на посту премьера - уже на 3-й срок.

Был ли на выборах хотя бы один неожиданный поворот?

Венгерские избиратели высказались резко против политики Брюсселя. В то же время, Венгрия получает значительную поддержку из бюджета Евросоюза, и ни один кабинет не станет отказываться от неё. Результат партии Виктора Орбана (почти 68% голосов) превысил прогнозы экзит-поллов и предвыборные предсказания многих экспертов: 134 кресла в парламенте - это более двух третей от общего числа депутатов. Притом что ещё один прошедший с парламент независимый кандидат от германоязычного меньшинства Венгрии также поддерживает политику "Фидес".

Лидер партии "Йоббик" Габор Вона объявил, что разочарован результатами выборов и потому подаёт в отставку.

Пожалуй единственной неожиданностью можно считать то, что пародийную партию Двухвостой собаки поддержали на выборах 56.715 избирателей. Кандидат от этой партии вёл предвыборную кампанию, нарядившись в костюм гигантского цыплёнка. Набрав 1,64% голосов партия не проходит в парламент, не преодолев 5-%-ный барьер. Но очевидно, что в Венгрии всё же есть избиратели, которые подходят к выборам с большой долей иронии. Ну а партии Двухвостой собаки можно пожелать дальнейших успехов: теперь им есть над чем работать.

Как будет выглядеть следующее правительство?

Теперь уже не остаётся сомнений в том, что премьером страны в очередной раз станет глава "Фидес" Виктор Орбан. В кабинет могут ьакже войти политики от партии "Йоббик". Остальные партии останутся в оппозиции. Но при голосовании в парламенте у них будет около 19% голосов, то есть ничего не решающее меньшинство.

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