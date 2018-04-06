Столкновения на границе Израиля с сектором Газа

По меньшей мере семь палестинцев были убиты и более 1000 пострадали в пятницу на границе Израиля с сектором Газа во время столкновений с израильскими военными. Ранения 25 человек оцениваются как тяжелые. Об этом заявили палестинские медики. Одной из жертв, как сообщается, стал 16-летний подросток.