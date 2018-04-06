По меньшей мере три палестинца были убиты в пятницу и 250 получили ранения на границе Израиля с сектором Газа во время столкновений с израильскими военными. Об этом заявили палестинские медики. Одной из жертв, как сообщается, стал 16-летний подросток.
Столкновения на границе Израиля с сектором Газа
Столкновения на границе Израиля с сектором Газа
В протестных акциях принимали участие тысячи палестинцев. В районах беспорядков арабы поджигали автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившимся по линии границы. Власти еврейского государства объявили приграничные с Газой районы закрытой военной зоной.
Массовые демонстрации с требованием возвращения палестинских беженцев к родным очагам начались 30 марта. В этот день палестинцы отмечают День защиты земли, посвященный памяти шести погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями земельных наделов, принадлежавших арабам.