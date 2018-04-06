«Галилео» - секрет успеха бизнеса

Проект «Галилео» - система спутниковой навигации, позволяющая малым и средним предприятиям завоевывать новые рынки. В чем же секрет их постоянно растущего потенциала? Программа "Планета бизнеса" ответит на эти вопросы.

Серж Ромби, евроньюс: " Мы в Королевской обсерватории Бельгии. Сегодня мы узнаем об одной из тех проблем, с которыми должны справиться предприниматели, чтобы воспользоваться уникальными возможностями для бизнеса, предоставленными «Галилео». Позвольте представить вам Катерину, которая вот уже почти 20 лет работает на этом проекте. Напомните нам в нескольких словах, что же такое система «Галилео».

Катерина, исследователь: «Галилео» - это самая современная европейская навигационная система с безграничными возможностями, которые не может предоставить ни одна другая система. Стартовав в 2016 году, она предназначена для того, чтобы бесплатно предоставлять услуги бизнесу, рынку, а также правительствам и спасательным службам."

Серж Ромби, евроньюс: "Все это открывает новые возможности для бизнеса. Вот один из примеров здесь, в Бельгии."

Этот профессиональный дрон последнего поколения способен осуществлять замеры с точностью до одного сантиметра. Он оснащен датчиками, которые используют сигналы системы «Галилео»:http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en.

Эти датчики разработаны и производятся этой небольшой бельгийской компанией. https://www.septentrio.com Основанная в 2000 году, она также напрямую участвовала в развитии системы «Галилео».

Эти датчики используются не только на дронах, но также в системах предупреждения землетрясений, в строительстве и при проведении горных работ. https://www.usegalileo.eu/EN/

Антуон Де Профт, главный исполнительный директор и президент Septentrio: "Когда я говорю, что «Галилео» лучшая в мире система, я хочу сказать, что это самя точная система, обеспечивающая наибольшую безопасность. Мне важно быть уверенным в этом, например, когда я сажусь в автомобиль с автопилотом".

Бесплатные данные, совместимые с другими навигационными системами, создают быстрорастущий рынок. Чем и воспользовалась эта небольшая компания.

Антуон Де Профт, главный исполнительный директор и президент Septentrio: "Наш экономический рост составляет 30%-40% в год. Мы создаем много рабочих мест и постепенно расширяем нашу географию. Мы недавно открыли филиал в Японии, открыли филиал в Китае. Так что это очень перспективная сфера деятельности, в которой мы активно работаем".

Серж Ромби, евроньюс: "Катерина, еще один вопрос: Назовите несколько цифр, чтобы лучше понять возможности, которые предоставляет «Галилео».

Катерина, исследователь: "Мировой рынок, на сегодняшний день это более 20 миллиардов, должен удвоиться в ближайшие пять лет. Число приборов, используемых в мире – это 6 миллиардов, к 2020 году вырастет до 8 миллиардов, будет больше приборов, чем людей на земле".

Серж Ромби, евроньюс: "Катерина, предположим, я предприниматель. Чем конкретно вы можете мне помочь, чтобы завоевать эти новые рынки?"

Катерина, исследователь: "Цель Европейской комиссии очевидна: активно поддерживать европейские малые и средние предприятия при помощи целого ряда инициатив, программ, в том числе и специальных финансовых."

Серж Ромби, евроньюс: "Катерина, большое спасибо. Больше информации вы найдете на странице «Планета бизнеса» на нашем сайте и в социальных сетях. До скорой встречи.