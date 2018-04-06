Габор Вона и перемены в "Йоббик"

Габор Вона вместе с другими студентами гуманитарного факультета Будапештского университета основал праворадикальную и национально-консервативную партию "Йоббик" ("За лучшую Венгрию") в 2003 году, а через три года стал ее председателем. В тот момент крайне-правое крыло политического спектра страны занимала националистическая Партия справедливости и жизни, которая уже не привлекала молодой электорат. И ей на смену пришла "Йоббик", описывающая себя как партия, стоящая на защите венгерских ценностей и интересов. За это время "Йоббик", активно использующая антицыганскую, антисемитскую и анти-иммигрантскую риторику, стала третьей по величине политической партией в стране.