Габор Вона вместе с другими студентами гуманитарного факультета Будапештского университета основал праворадикальную и национально-консервативную партию "Йоббик" ("За лучшую Венгрию") в 2003 году, а через три года стал ее председателем. В тот момент крайне-правое крыло политического спектра страны занимала националистическая Партия справедливости и жизни, которая уже не привлекала молодой электорат. И ей на смену пришла "Йоббик", описывающая себя как партия, стоящая на защите венгерских ценностей и интересов. За это время "Йоббик", активно использующая антицыганскую, антисемитскую и анти-иммигрантскую риторику, стала третьей по величине политической партией в стране.
Габор Вона и перемены в "Йоббик"
Габор Вона и перемены в "Йоббик"
В 2009 году "Йоббик" получила три места в европарламенте. На выборах в 2010 партия преодолела пятипроцентный барьер —за нее проголосовали 16% избирателей — и вошла в национальный парламент Венгрии, получив 47 мест. На последних всеобщих выборах в 2014 году она набрала 20% голосов.
Габор Вона хочет занять место системной оппозиции в Венгрии и поэтому в последнее время смягчил тон. В конце прошлого года Габор Вона заявил, что намеренно подталкивает "Йоббик" к центризму в политике, чтобы сделать ее партией народа и привлечь еще больше избирателей, он также осудил антисемитские высказывания членов партии. Но наблюдатели и местные СМИ отмечают, что никто на самом деле не знает — действительно ли председатель "Йоббик" стремится к умеренности либо просто ищет любую возможность прийти к власти.