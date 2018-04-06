Забастовка во Франции. Пат в итальянском парламенте

“Это была праздничная неделя, но во Франции царил хаос. Пострадали миллионы пассажиров, которым пришлось отменять поездки, испытывать задержки и прочие неудобства.

Бастующие железнодорожники затеяли спор с Парижем из-за транспортной реформы. Правительство хочет превратить погрязшую в долгах железнодорожную компанию в прибыльное государственное предприятие. А профсоюзы хотят сохранить особые привилегии для железнодорожников, включая гарантии пожизненной работы и ранний выход на пенсию. Обе стороны готовятся к затяжному противостоянию.

Перемены всегда происходят болезненно во Франции, известной своими революциями. Как и все его предшественники, президент Эммануэль Макрон усваивает этот урок. Тем не менее, он упорно пытается выполнять свои предвыборные реформаторские обещания.

На этой неделе его премьер-министр объявил об изменениях системы государственного правления, которые сократили бы число законодателей почти на треть. Он также предложил ввести своего рода пропорциональное представительство к следующим всеобщим выборам с целью приобщить к власти те группы, которые в настоящее время недостаточно представлены в парламенте.

Аналитики назвали это смелым шагом для восстановления доверия избирателей к сильно дискредитированному политическому классу.

С этой проблемой сражается также Италия. Недавние выборы создали в парламенте патовую ситуацию, при которой ни одна группа не может управлять в одиночку.

На этой неделе партийные лидеры отправились в паломничество к президенту Серджо Матарелла, который должен официально поручить формирование правительства тому, кто сможет заручиться большинством в парламенте.

Учитывая наличие нескольких конкурирующих популистских групп и уменьшение политического истеблишмента – это непростая задача.

Процесс может занять недели и всё равно закончиться тупиком, что заставило бы назначить новые выборы и продлило бы неопределенность в Италии.

Вероятно, наибольшую неопределенность в мире сейчас представляет будущее международной торговли. Взаимное обложение пошлинами Соединённых штатов и Китая не сулит ничего хорошего для мировой экономики. Может стать ещё хуже. Напряженность между Вашингтоном и Пекином грозит выйти за рамки тарифов и целевых инвестиций.

Неудивительно, что Всемирная торговая организация и другие выступили на минувшей неделе с предупреждениями.

Тем временем Дональд Трамп поручил своим чиновникам изыскать возможность введения пошлин в отношении Китая ещё на 100 млрд долларов, вдобавок к уже предложенным 50 млрд.

Разразится торговая война или нет, зависит от соглашения, которое США и КНР могут заключить в последнюю минуту.

По словам нового экономического советника Белого дома, переговоры между ними могут увенчаться «великим результатом».

Такой исход, несомненно, благоприятно скажется на семилетней гражданской войне в Сирии, которая, как полагают в ООН, унесла около 400 тыс человеческих жизней.

Будет ли Соединённые штаты способствовать мирному решению – сомнительно, поскольку Трамп объявил о намерении вывести американские войска из страны. Этот шаг, похоже, застал врасплох его собственных генералов в Пентагоне.

Ключевой фигурой в сирийском конфликте является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Жёсткого руководителя Анкары очень не любят в Европе, но ЕС нуждается в нём, чтобы держать под контролем взрывоопасную ситуацию с беженцами. Поэтому так неловко выглядели участники недавнего саммита Евросоюз-Турция в Болгарии.

А тут ещё Россия и Иран, с которыми Турция поддерживает отношения любви и ненависти. Могут ли они эффективно сотрудничать по Сирии?

Похоже, цифровые компаний переживают нелегкие времена. Возьмем, к примеру, сингапурскую систему совместного пользования велосипедами oBike, действующую в 24 странах.

Предполагая, что экологически чистые транспортные средства являются прибыльным бизнесом в немецких городах, oBike наводнил Мюнхен дешевыми прокатными велосипедами. Однако никто не наладил службу их ремонта.

Результат: повсюду валяются и всех раздражают поломанные велосипеды.

Последствия: oBike решил вывести свой бизнес из Мюнхена, и теперь городские власти хотят регулировать все компании проката велосипедов.

Мораль истории: даже в новой экономике иногда вам нужен хороший старомодный механик”.