Пак Кын Хе, экс-президент Южной Кореи, была признана виновной во взяточничестве и в превышении должностных полномочий.
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24-м годам тюремного заключения - Рейтер
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24-м годам тюремного заключения - Рейтер
Ее задержали год назад. Во время следствия бывшему политику предъявили обвинения в том числе во взяточничестве и в превышении должностных полномочий.
Коррупционный скандал начался за год до ареста экс-президента с публикаций в СМИ, в которых сообщалось о фактической покупке крупными корпорациями поддержки правительства.
Денежные средства для подкупа перечислялись в фонды, созданные подругой экс-президента страны. Подругу зовут Чхве Сун Силь. Ее считали влиятельным теневым политиком, которая использовала свои связи, получая крупную выгоду.
Импичмент Пак Кын Хе был объявлен в марте прошлого года.
На суде прокуратура просила для Пак Кын Хе 30 лет тюремного заключения.