Хериберт Прантль: "Обвинение в подстрекательстве к мятежу - авантюра"

Высший суд земли Шлезвиг-Гольштейн в четверг постановил, что выдача Карлеса Пучдемона Мадриду не исключено по обвинениям в коррупции и "растрате государственных средств". Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Euronews попросил прокомментировать ситуацию заведующего отделом внутренней политики газеты Süddeutsche Zeitung, и в прошлом юриста, Хериберта Прантля: "Обвинение в подстрекательстве к мятежу - чистейшая авантюра со стороны испанских властей. Постановление Высшего земельного суда о том, что действия Пучдемона не могут караться в соответствии с законодательством Германии, думаю, стало неожиданностью для Мадрида. Конечно, этот приговор не следует рассматривать как безоговорочную критику верховенства права в Испании, но тем не менее это кристально ясное заявление говорит само за себя. "Мятеж", как он определяется в Испании, не подпадает под санкции в Германии, именно поэтому ордер на арест Пучдемона по этому пункту обвинения отменен. Если господин Рахой и в дальнейшем будет стоять на жесткой линии и раздувать конфронтацию, я хотел бы, чтобы Брюссель, Берлин и Париж сказали ему: "Уважаемый коллега, подобного рода конфликты нельзя разрешить с помощью уголовного права. Мы предлагаем вам политическую поддержку, мы предлагаем вам посредничество, мы предлагаем вам помощь, мы предлагаем вам наш опыт!"