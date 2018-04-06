Минск: перестройка режима или меры напоказ?

Корреспондент Валери Горья рассказала ведущей программы Insiders Софи Клоде о личных впечатлениях от поездки.

Софи Клоде: "Валери, в вашем репортаже участвуют несколько белорусских оппозиционеров, в том числе и очень известных. Трудно было выйти на них?"

Валери Горья: "Нет, это оказалось очень легко. Все эти люди мечтают высказаться. Общение со СМИ, особенно зарубежными - это шанс быть услышанными. Учитывая, что свобода слова национальной прессы серьезно ограничена".

Софи Клоде: "Мы слышали как герои репортажа говорили о страхе. О страхе перед полицией, о страхе перед системой, правительством. Этот страх действительно ощущается, на ваш взгляд иностранки?"

Валери Горья: "Люди там говорят: то, что вы видите - не самое важное. Самое важное - то, что вы НЕ видите. Они рассказывают о запугиваниях, о том, как увольняют за слишком откровенные выступления".

Софи Клоде: "То есть возможность высказаться у людей все же есть? Мы видели, что в этом году власти разрешили празднование 25 марта, слышали, что в республике санкционировали политическое движение, оппозиционное движение, впервые за последние 10 лет. Означает ли это, что Беларусь потихоньку видоизменяется?"

Валери Горья: "Да, там есть послабления и есть перемены. Очень красноречив факт того, что людям разрешили отпраздновать 25 марта. В республике устанавливается новый формат общения между властью и гражданским обществом. У правительства есть план действий в правозащитной сфере. Власти думают о поправках к конституции, о реформировании избирательной системы, размышляют и о требовании ЕС отменить смертную казнь. В общем и целом белорусские власти настроены на улучшение отношений с Евросоюзом, чтобы отрегулировать баланс политического влияния со стороны России, от которой республика по-прежнему очень зависима".

Софи Клоде: "Существуют и опасения, что перемены могут остаться, скажем так, косметическими, просто, чтобы показать свои намерения ЕС?"

Валери Горья: "Возможно, путь преобразований окажется долгим. Как сказал мне министр иностранных дел, необходимо менять менталитет".

Софи Клоде: "Но они действительно хотят перемен или нет?"

Валери Горья: "Говорят, что хотят... Правда, лидеры оппозиции в это не верят. Они говорят, что намерений недостаточно. Что репрессии в стране остаются значительными. Что там по-прежнему пытают за инакомыслие. Что от оппозиции избавляются, оставив кого-то для показа".

Софи Клоде: "Один из героев репортажа затронул важный вопрос, выразив опасение относительно возможного присоединения Беларуси к России по крымской модели".

Валери Горья: "В Беларуси я встречалась с главой пресс-клуба. И она отметила, что после событий на Украине некоторые российские СМИ начали обсуждать вопрос о белорусской независимости. Он увязан с языком, так как русский также является в республике государственным языком. Половина контента белорусских СМИ - это именно русский язык! Так что люди опасаются не столько физического, скажем так. присоединения Беларуси, сколько внутреннего поглощения, возврата сильного влияния Москвы. Я бы сказал, что именно это - главное опасение. Хотя некоторые мои собеседники говорили: "Беларусь - маленькая страна, она не интересна России с геополитической точки зрения. К тому же республика экономически зависит от Москвы, так что ей ни к чему усиливать на нас давление."