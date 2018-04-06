Евросоюз намерен тщательно расследовать утечку личных данных пользователей «Фейсбука» и предпринять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать безопасность в будущем.
ЕС расследует скандал вокруг «Фейсбука»
ЕС расследует скандал вокруг «Фейсбука»
По оценкам Еврокомиссии, скандал вокруг Cambridge Analytica мог затронуть персональные данные 2,7 миллионов граждан ЕС.
Кристиан Вигланд, официальный представитель ЕС:
«Понадобятся дополнительные дискуссии с „Фейсбуком“ по поводу этих обвинений. Также это происходит в контексте уже упоминавшихся грядущих изменений в правилах ЕС о защите личных данных и вопросов о демократическом процессе в целом. В начале следующей недели по телефону это обсудят еврокомиссар по юстиции и исполнительный директор „Фейсбука“».
Кроме того, официальные лица ЕС сообщили, что Брюссель высоко ценит усилия самого «Фейсбука»: в минувшую среду руководители социальной сети объявили о ряде нововведений в области защиты данных.
Ранее Европарламент пригласил для дачи объяснений лично главу компании Марка Цукерберга.