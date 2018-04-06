Макгрегор освобожден под залог

Полиция Нью-Йорка освободила Конора Макгрегора под залог в 50 тысяч долларов. Ранее в пятницу известный ирландский боец смешанных единоборств сам сдался правоохранителям. Участок он покинул уже в наручниках. Ему были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и причинении ущерба имуществу.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В четверг бывший победитель Абсолютного бойцовского чемпионата устроил погром на парковке одного из спорткомплексов в Нью-Йорке. Он и несколько его товарищей напали на автобус, в котором находились участники турнира UFC, в том числе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Сначала Макгрегор пытался пробраться внутрь транспортного средства, а потом бросил в него металлическую тележку и стул. В результата произошедшего несколько человек получили ранения.

По одной из версий, на этот поступок Макгрегора толкнуло решение руководства Абсолютного бойцовского чемпионата лишить его титула в легком весе. По другой - поводом послужил более ранний конфликт между Нурмагомедовым и другом Макгрегора бойцом Артемом Лобовым. После инцидента на парковке Лобов был снят с турнира.