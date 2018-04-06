Грязный воздух Брюсселя

Брюссель считается и столицей Европы, и одним из самых загазованных её городов. На бельгийских дорогах гораздо выше средней по ЕС пропорция дизельных автомобилей — не так давно их приобретение поощрялось налоговыми льготами.

Гражданский активист Ливен Шмэн информируют население о местной экологической обстановке. Он проверяют качество воздуха с помощью детектора и компьютерного приложения.

«Дети в возрасте от 2 до 5 лет, которые живут здесь, в Брюсселе возле главных дорог, больше страдают от бронхиолита и зарабатывают хронический бронхит, - говорит Шмэн. - Дети до 6 лет вероятнее получат астму и другие лёгочные заболевания, которые даже после отъезда отсюда останутся у них надолго.»

По данным властей столичного региона, загрязнение воздуха стало причиной смерти за год 632 человек. Концентрация взвешенных частиц вдвое превышает уровень, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.

«Я родился в Брюсселе. Помню, что раньше окружающая среда была чище, - говорит прохожий. - Моим детям не с чем сравнить, но они жалуются: «Папа здесь воняет, мне плохо, я чувствую себя нехорошо ».

Брюссель строился в средние века, в нем много узких кривых улиц, которые заполняет своим выхлопом медленно движущийся и застревающий транспорт. Особенно испорчен здесь воздух в часы пик.

«В Брюссель также много людей приезжают каждый день на работу из пригородов и других регионов - Фландрии и Валлонии, - говорит эксперт организации “Гринпис” Джери Тийс. - Нужно приучить их пользоваться общественным транспортом или создавать рабочие места по месту их жительства. Самостоятельно Брюссель не может этим заниматься».

По иронии судьбы, в таком городе расположены основные учреждения ЕС. Одно из них, Еврокомиссия, возбудила против Бельгии дисциплинарную процедуру за нарушение стандартов чистоты воздуха.