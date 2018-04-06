"Цветочный протест" на улицах Брюсселя

Мостовые Брюсселя становятся все более яркими - местный активист Антон Шуурманс сажает цветы в выбоины, чтобы привлечь внимание к жалкому состоянию улиц бельгийской столицы. Ремонт крайне необходим для повышения безопасности движения, считает 29-летний мужчина. В пластиковом пакете Шуурманса - земля, нарциссы и герань. Эти цветы Шуурманс, переехавший семь лет назад в Бельгию из Нидерландов, сажает в ямки, которые находит на дорогах в центре Брюсселя. Местные жители и туристы приветствуют усилия активиста. Более того, "цветочный протест" Шуурманса, по его словам, однажды уже увенчался успехом.