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Гран-при в Анталье: "золотой" Огузов

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Гран-при в Анталье: "золотой" Огузов

Гран-при в Анталье: "золотой" Огузов
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Море, солнце и дзюдо... Очередной этап Гран-при стартовал в эту пятницу в Анталье. Главной героиней первого дня стала португалка Катарина Кошта. В упорной борьбе она вырвала победу у косоварки Фиолы Кельменди. Прием "ко-ути-гари" – подсечка изнутри – стал для Кошты золотым. "Иппон" – чистая победа португалки. Медаль победительнице вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Катарина Кошта: "Я очень счастлива. Я горжусь, что выиграла здесь свое первое "золото". Это невероятный момент. Его я никогда не забуду. Меня переполняли особенные чувства, когда я слышала гимн Португалии. К тому же, я сюда приехала с травмой, так что психологически мне было нелегко. Победить здесь – это великолепно".

Одна золотая награда упала и в копилку российской сборной. Заработал ее Альберт Огузов. В финале он вышел на татами против чемпиона мира среди юниоров грузина Джабы Папинашвили. Чтобы одолеть соперника, Огузову хватило 60 секунд. Сильная сторона россиянина - борьба в партере, и в этот раз он остался верен себе. Победу Огузову принесли прием "рукав локтя" и техника "джуджи-гатамэ".

Россиянин уже четырежды поднимался на пьедестал почета на турнирах, которые проводит Международная федерация дзюдо. Но на верхней ступени он оказался впервые.

Альберт Огузов: "Это не то что мое первое Гран-при. Я уже боролся и на Гран-при, и на "Гран шлеме" ["Большой шлем"]. Но первое место только сегодня у меня получилось. Я настраивался на это первое место и свой план осуществил".

Женская сборная Косова в первый день завоевала сразу две золотые медали. Дистрия Красники стала лучшей в категории до 52 килограммов. В финале она сразилась с британкой Челси Джил. Красники регулярно приносит медали своей сборной. На турнире "Большого шлема" в Париже она взяла "бронзу", а на Гран-при в Тунисе – "серебро".

В категории до 66 килограммов победу праздновал грузин Баграт Ниниашвили. За "золото" он боролся с молдаванином Денисом Виеру.

Еще одна спортсменка из Косова Нора Гякова, выступающая в категории до 57 килограммов, в финале одолела Ким Чанди из Южной Кореи. Великолепная техника пятого номера мирового рейтинга заслужила от судей высшую оценку. Гякова одерживает победу на третьем турнире подряд. В январе она уехала с "золотом" из Туниса, где прошел этап Гран-при, а в ноябре косоварка стала лучшей на турнире в Гааге.