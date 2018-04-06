Гран-при в Анталье: "золотой" Огузов

Море, солнце и дзюдо... Очередной этап Гран-при стартовал в эту пятницу в Анталье. Главной героиней первого дня стала португалка Катарина Кошта. В упорной борьбе она вырвала победу у косоварки Фиолы Кельменди. Прием "ко-ути-гари" – подсечка изнутри – стал для Кошты золотым. "Иппон" – чистая победа португалки. Медаль победительнице вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Катарина Кошта: "Я очень счастлива. Я горжусь, что выиграла здесь свое первое "золото". Это невероятный момент. Его я никогда не забуду. Меня переполняли особенные чувства, когда я слышала гимн Португалии. К тому же, я сюда приехала с травмой, так что психологически мне было нелегко. Победить здесь – это великолепно".

Одна золотая награда упала и в копилку российской сборной. Заработал ее Альберт Огузов. В финале он вышел на татами против чемпиона мира среди юниоров грузина Джабы Папинашвили. Чтобы одолеть соперника, Огузову хватило 60 секунд. Сильная сторона россиянина - борьба в партере, и в этот раз он остался верен себе. Победу Огузову принесли прием "рукав локтя" и техника "джуджи-гатамэ".

Россиянин уже четырежды поднимался на пьедестал почета на турнирах, которые проводит Международная федерация дзюдо. Но на верхней ступени он оказался впервые.