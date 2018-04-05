Четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате вооруженного нападения в Университете Османгази на западе Турции.
Стрельба в университете: 4 человека убиты
Стрельба в университете: 4 человека убиты
По поступающим данным, один из научных сотрудников открыл стрельбу по своим коллегам, когда пришел на прием к декану факультета. Среди погибших двое профессоров, а также сотрудники секретариата.
Сам злоумышленник задержан, полиция ведет его допрос, чтобы выяснить мотивы нападения. Тем временем ректор университета Османгази уже заявил, что нападавший мог быть сторонником опального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвинили в попытке госпереворота 2016 года.