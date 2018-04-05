В Словакии продолжаются массовые манифестации из-за убийства журналиста Яна Куциака. В четверг на улицы Братиславы вышли десятки тысяч людей с требованием отставки начальника полиции страны. Общественные выступления, связанные с гибелью Куциака и его невесты в конце февраля, стали самыми крупными с 1989 года.
Новые протесты в Словакии
Новые протесты в Словакии
Юрай Селига, организатор акции протеста:
"Мы требуем независимого расследования убийства Яна Куциака и Мартины Кушнировой. И независимого расследования всех дел, над которыми Ян работал и о которых писал, - с участием международной команды экспертов".
Протесты прошли и в других городах Словакии - Банска-Бистрице, Кошице и Прешове. Журналист Ян Куциак и его невеста Мартина Кушнирова были убиты 25 февраля. Их трупы были обнаружены в доме, где они жили. Убийство сразу же связали с профессиональной деятельностью Яна. Он писал о государственной коррупции и налоговых махинациях. Его последняя статья, опубликованная уже после убийства, была о связях словацких политиков с итальянскими мафиозными кланами.