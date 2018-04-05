Десятки ржавых бочек с токсичными отходами беспорядочно свалены под открытым небом. Это не декорации к фильму о постапокалипсисе. Это наши дни - Сербия, город Панчево, расположенный всего в 15 километрах от Белграда.
Свалки под открытым небом: куда деваются токсичные отходы в Сербии?
Свалки под открытым небом: куда деваются токсичные отходы в Сербии?
Что в бочках - точно неизвестно, черная маслинистая жидкость с резким запахом. Однако эксперты говорят, что речь идет о промышленных отходах с близлежащих предприятий. Вместо утилизации вредные вещества были просто вывезены на окраину города. И только Панчево, таких свалок по всей стране - десятки.
"В национальных масштабах цифры угрожающие. Это тысячи и тысячи тонн токсичных веществ. Мы ведем активную работу по выявлению подобных свалок, где могут находиться опасные для окружающей среды и здоровья людей отходы", - говорят министр окружающей среды Сербии Горан Триван.
На протяжении долгих лет Сербия сталкивается с проблемой утилизации промышленных отходов. В стране просто нет заводов для их переработки. А отправлять отходы в другие страны, где такие мощности есть, стоит дорого.
При "помощи" коррупции и попустительства чиновников проблема решается на месте здесь и сейчас. Однако экологи предупреждают, что в будущем Сербии, возможно, придется заплатить двойную цену.