В Саудовской Аравии впервые за 35 лет открывается общественный кинотеатр. В начале 80-х эти заведения были объявлены греховными. Однако теперь власти страны подписали с китайско-американской компанией контракт на массовое строительство развлекательных центров: за пять лет обещают построить сорок кинотеатров, а к 2030 году — 350.
Первый кинотеатр — и сразу общий
Первый кинотеатр — и сразу общий
Фильмы перед показом будут проверять цензоры. Зато в духе реформ последнего времени кинотеатры не будут делиться на мужские и женские. Ранее женщинам разрешили свободно посещать ряд других общественных мест, включая стадионы, а также водить автомобиль.
Первым фильмом, который увидит саудовская публика, станет «Чёрная пантера» производства США. Премьера состоится 18-го апреля.