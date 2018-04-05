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Россия

Лавров: «Такого мы давно не видели»

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Лавров: «Такого мы давно не видели»

Лавров: «Такого мы давно не видели»
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Reuters
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Россия продолжит настаивать на предметном и ответственном разбирательстве по «делу Скрипалей», несмотря на отказ Великобритании от совместного расследования в рамках ОЗХО и на позицию Лондона. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

«Для преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое „дело Скрипалей“ стало предлогом — вымышленным или инсценированным — для безосновательной массовой высылки российских дипломатов. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели».

По словам министра, заседание исполнительного совета ОЗХО в Гааге показало, что целый ряд стран поддерживают позицию Москвы, и легитимные вопросы России игнорировать не получится:

«Это только в известной книге Л.Кэролла Королева требует: сначала обвинительный приговор, а уже потом послушаем вердикт присяжных — виновен или не виновен. Но Л.Кэролл всё-таки писал сатиру, используя жанр сказки. Вчерашняя дискуссия в Гааге показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят».

Видеомонтаж • Павел Барсуков