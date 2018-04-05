Лавров: «Такого мы давно не видели»

Россия продолжит настаивать на предметном и ответственном разбирательстве по «делу Скрипалей», несмотря на отказ Великобритании от совместного расследования в рамках ОЗХО и на позицию Лондона. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

«Для преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое „дело Скрипалей“ стало предлогом — вымышленным или инсценированным — для безосновательной массовой высылки российских дипломатов. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели».