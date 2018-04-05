"Россия химически разоружилась"

Американские дипломаты, выдворяемые из России, в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, в ночь на четверг выехали из Москвы. Около 4:00 утра на территорию дипмиссии заехали автобусы. Через три часа объявленные нон грата посольские сотрудники и их семьи отправились в направлении аэропорта.