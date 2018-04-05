Американские дипломаты, выдворяемые из России в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, в ночь на четверг выехали из Москвы. Около 4:00 утра на территорию дипмиссии заехали автобусы. Через три часа объявленные нон-грата посольские сотрудники и их семьи отправились в направлении аэропорта.
"Россия химически разоружилась"
"Россия химически разоружилась"
Тем временем в Гааге на заседании стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия заявила, что на поставленные ею вопросы был получен, по существу, ответ лишь на один из них.
Накануне Александр Шульгин, российский постоянный представитель при ОЗХО, в эксклюзивном интервью euronews подчеркнул следующее: "Россия химически разоружилась, у нас нет никаких скрытых арсеналов. Россия показывает пример добросовестного отношения к химконвенции. Мы чисты".
С момента отравления в Солсбери прошел месяц. В четверг британская "Таймс" сообщила, что спецслужбы уверены: местонахождение секретной российской лаборатории, в которой был произведен "Новичок", установлено.