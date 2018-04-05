Федеральный Верховный суд Бразилии разрешил арестовать экс-президента страны Лулу да Силва для исполнения обвинительного приговора по делу о коррупции.
Экс-президент Лула да Силва сядет в тюрьму
Экс-президент Лула да Силва сядет в тюрьму
Это решение высшей судебной инстанции означает, что видный политик может быть отправлен в тюрьму уже в ближайшее время.
Для выписки соответствующего ордера судья первой инстанции должен получить его дело. На соблюдение всех этапов процедуры может уйти некоторое время.
Сам Лула заявил, что не покинет страну, чтобы просить политического убежища.
Лула да Силва был намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые должны состояться в октябре этого года. По данным опросов общественного мнения, в первом туре, если бы Лула баллотировался, он набрал бы более трети всех голосов.