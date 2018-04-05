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США

Цифры продаж персональных данных пользователей растут на глазах

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Цифры продаж персональных данных пользователей растут на глазах

Цифры продаж персональных данных пользователей растут на глазах
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FACEBOOK пообещал больше никогда не торговать личными данными пользователей после того, как выяснилось, что Cambridge Analytica могла получить с помощью приложений социальной сети личные данные не 50, а 87 миллионов человек.

В заявлении менеджмента сказано, что "мы больше никогда не будем продавать вашу информацию никому. На нас лежит ответственность за хранение в целости и сохранности персональной данных".

Скандал начался после того, как один из бывших сотрудников Cambridge Analytica рассказал, как данные собирались, и, самое главное, как они в дальнейшем использовались. В результате с поста президента Cambridge Analytica ушел Александр Никс, кроме того, возможно расследование действий Cambridge Analytica в финансовой сфере, поскольку аффилированые с ней компании, что запрещено электоральными законами Британии, не должным образом распоряжались пожертвованиями на ведение избирательных кампаний, в частности, по "брекситу".

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