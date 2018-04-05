Режиссер Терри Гиллиам - об опере, о кино и о творчестве

Легенда на Парижской сцене: Терри Гиллиам осуществил уже вторую постановку оперы Берлиоза, на этот раз в Opera Bastille. Также, как в своих кинокартинах, подобных "Бразилии", он играет с пространством и рождает новые смыслы.

Известный кинорежиссер, сценарист и актер расскажет нам, что он думает об опере, кино и творчестве.

Терри Гиллиам, режиссер: "На съемочной площадке я всегда нахожусь рядом с камерой, как можно ближе к сцене. Здесь я работаю с Леа Хаусман, она мой соратник, единомышленник, и это она научила меня всему тому, что я знаю об опере. Она работает с певцами, а я сижу в зале и наблюдаю, я постоянно нахожусь в центре событий. На съемках самое сложное - нехватка репетиций, мы выходим и просто работаем. Здесь у нас несколько месяцев на репетиции. Для меня – совершенно разный ритм работы.

Здесь нужны не просто хорошие голоса, нужны хорошие актеры. Это важно, потому что, в противном случае, персонажи получаются картонные. И мы стараемся сделать все, чтобы они не просто пели, чтобы они жили на сцене. Если вы влюблены, думайте о том,, кого вы любите, не нужно говорить: "привет, послушай, полюби меня". Заставьте его ответить вам взаимностью.

​ Нужно научиться многому, чтобы быть хорошим актером. У вас должна быть страсть, вы должны уметь мечтать, вам необходима стойкость, нужно уметь контролировать происходящее. Я считаю, что искусство обязано преодолевать конфликт между полетом фантазии и правилами. Если и то и другое в гармонии, вас ждет полет и наслаждение. И вы должны постоянно бороться с самим собой, занимаясь искусством, вы должны быть для себя самым жестким критиком, если хотите чего-то добиться. В какой-то момент вы можете одновременно и любить и ненавидеть то, что делаете.

​Все что я делаю в кино, в опере я ненавижу и люблю одновременно. Здесь очень тонкая грань. Сейчас у меня нет никаких планов. Сейчас в моей жизни пустота. Когда вы заканчиваете какую-то работу, мир рушится. Когда вы работаете, то существует мир, который вы создаете, и он владеет вами и вашей жизнью. Когда все заканчивается, то исчезает смысл, свет гаснет, и вы оказываетесь в черной дыре, как вот в этой комнате, где мы сейчас находимся."