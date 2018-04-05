"Бенвенутто Челлини" - фантастическая вселенная Терри Гиллиама

Спектакль - захватывающая кинематографическая вселенная, созданная одним из основателей Монти Пайтон Терри Гиллиамом.

Знаменитый режиссер играет с простанством и рождает новые смыслы из шедевра Берлиоза "Бенвенуто Челлини" на сцене Парижской Opera Bastille.

Терри Гилиам: "Я не ставил классическую оперу, я ставил шоу и, надеюсь, мне это удалось. Я хочу показать зрителю 18 век, с его народными зрелищами, избыточными страстями и фантастическими карнавалами.

Это великая музыка, она органично вписывается в любое время, в любые формы в любые идеи. В ней есть все: красота и утонченность, вульгарность и простота, в ней есть и трагедия, и комедия, в ней есть неожиданность и приключения. Берлиоз, если бы жил сегодня, стал бы, вероятно, большим кинорежиссером."

Опера Берлиоза основана на мемуарах великого скульптора эпохи Ренессанса Бенвенуто Челлини.

В главных ролях: американский тенор Джон Осборн и лауреат Опералии Южной Африки сопрано Претти Йенде.

​ Претти Йенде, сопрано: "Моя партия - череда непредсказуемых поворотов. Вы ждете, что музыкальная фраза будет иметь, как обычно у других композиторов, дальнейшее развитие, и вдруг, гений композитора уводит вас совсем в другую сторону."

История рассказывает о судьбе флорентийского скульптора, кутилы и фантазера, получившего заказ от папы на отливку статуи Персея и разрывающегося между долгом, соперниками и страстью к дочери папского казначея Терезе.

Джон Осборн, тенор: "Это вселенная, созданная самим Терри Гиллиамом. В основе ее картинки и образы, придуманные режиссером, которые сами по себе оживают на сцене. Посмотрите, как решена сцена карнавала! Это музыкальная фантасмагория, за которой так интересно наблюдать."

​Терри Гилиам: "Идея карнавала - символ перевернутого с ног на голову мира... Чистая энергия безумия, безумия, которое является частью творческого процесса, если у вас этого нет, вы не способны совершать великие дела!"

​Претти Йенде, сопрано: "Это взрыв энергии и драматизма, которых я никогда раньше не встречал в опере.

Сам Терри Гиллиам находит, что все не случайно и они с Берлиозом - родственные души: "Я чувствую свое родство с ним. Несмотря на трудности, борьбу и непонимание современников, его творение было в дальнейшем оценено по достоинству. Я тоже мечтаю об этом. Как бы ни было сложно, в конце концов это успех."

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