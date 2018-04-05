Художница из Сеула Илхва Ким создаёт удивительные картины из традиционной корейской тутовой бумаги. Они напоминают как работы художников-импрессионистов, так и народное творчество. Ким вручную раскрашивает, нарезает, а затем сворачивает в небольшие разноцветные рулоны тончайшие листы бумаги, которые она называет "семенами". Каждая композиция уникальна и на создание одного такого шедевра уходит порой несколько недель кропотливой работы.

"Речь идет об отдельных предметах и о том, как тысячи из них собираются в единое целое. Каждая часть представляет собой собственный мир, и, когда тысячи миров сливаются вместе, они становятся еще одной Вселенной. Есть прямые линии и круги, и когда вы объединяете их вместе, они представляют собой мельчайшие частицы мира. Я вижу их как семена мира. Они очень похожи на семена, когда вы смотрите на них сверху", - говорит Илхва Ким.

Познакомиться с произведениями Илхвы Ким можно в Лондонской галерее House of Fine Art. Выставка под названием "Сенсорный портрет" продлится до 17 апреля.