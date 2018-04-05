Виктор Орбан и путь Венгрии

Виктор Орбан получил юридическое образование в Будапеште и начал свою политическую деятельность в качестве со-основателя партии "Фидес", созданной в марте 1988 года.

В июне 1989-го Орбан привлек к себе внимание всей страны: на церемонии перезахоронения Имре Надя и других политических деятелей Венгрии, казненных после восстания в 1958 году, он потребовал проведения свободных выборов и вывода советских войск с венгерской территории. В этом же году Виктор Орбан изучал политическую науку в Оксфордском университете по стипендии фонда Сороса.

В 1990-м он на первых выборах в посткоммунистической Венгрии был избран депутатом парламента. В 1993 Орбан возглавил партию "Фидес", которая под его руководством из либеральной организации превратилась в правоконсервативную партию.

На парламентских выборах в 1998 году партия "Фидес" получила 44 % голосов избирателей. В стране было сформировано правоцентристское правительство, а Виктор Орбан в возрасте 35 лет стал самым молодым премьер-министром в современной Венгрии.

На выборах 2002 "Фидес" потерпела поражение и Орбан ушёл в отставку. В кресло премьера он вернулся уже после выборов 2010 года. Тогда партия "Фидес" получила две трети депутатских мест в парламенте, что позволило правительству Орбана внести множество изменений в конститицию. В частности, была добавлена статья, провозглашающая традиционную семью — союз мужчины и женщины — основной ценностью венгерского общества, проведена реформа избирательной системы, которая вдвое сократила число мест в парламенте страны.

В результате парламентских выборов 2014 года Виктор Орбан, которого в Брюсселе к тому времени стали называть "новым европейским диктатором", остался на посту премьер-министра.