Предложение России по расследованию отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей не получило необходимых двух третей голосов в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Её поддержали только 6 из 41 члена исполнительного совета.
Неудача России в ОЗХО усилила напряженность
Неудача России в ОЗХО усилила напряженность
Россия считает, что значительное число воздержавшихся стран — 17 отражает их сомнение в британской версии случившегося.
«На суд исполнительного совета был представлен наш совместный - и Ираном и Китаем — проект решения: запустить процесс совместного расследования Россия-Великобритания, - сказал Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. - В ответ пролились в буквальном смысле мутные потоки лжи, замешанной на крутой русофобии».
Россия требует, чтобы её специалистов допустили к анализу образцов вещества, применённого против бывшего разведчика и его дочери.
Эксперт брюссельского отделения Германского фонда Маршалла считает, что Запад идти на уступки не готов:
«Россия никоим образорм не становится в позицию для отступления и принятия на себя ответственности за происшедшее. Вместо этого она всячески ставит под сомнение британские утверждения о такой ответственности, - сказала Кристин Берзина. - В результате напрастает напряженность, хотя пока на дипломатическом уровне. Это ещё дошло до того, чтобы кто-то выстрелил ракетой, это сейчас очень напряженная дипломатическая ситуация ».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «Дело Скрипалей» неприкрытым глумлением над международным правом.