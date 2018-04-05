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Мексика

«Караван мигрантов» распадается

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«Караван мигрантов» распадается

«Караван мигрантов» распадается
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Reuters
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«Караван мигрантов» начал распадаться: жители стран Центральной Америки, которые организованно двигались в сторону США через Мексику, расходятся. В заявлении организаторов сказано, что это исключительно решение участников, принятое без давления извне.

В то же время ранее свою обеспокоенность происходящим выражал президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости остановить «караван».

Акция «Крестный путь мигранта», известная как «караван» проводится с 2010 года, её задача — привлечь внимание к проблемам миграции.

Активисты считаются нелегалами уже на территории Мексики: за последние годы власти этой страны депортировали сотни человек.