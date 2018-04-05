«Караван мигрантов» начал распадаться: жители стран Центральной Америки, которые организованно двигались в сторону США через Мексику, расходятся. В заявлении организаторов сказано, что это исключительно решение участников, принятое без давления извне.
«Караван мигрантов» распадается
«Караван мигрантов» распадается
В то же время ранее свою обеспокоенность происходящим выражал президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости остановить «караван».
Акция «Крестный путь мигранта», известная как «караван» проводится с 2010 года, её задача — привлечь внимание к проблемам миграции.
Активисты считаются нелегалами уже на территории Мексики: за последние годы власти этой страны депортировали сотни человек.