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Бразилия

Дело Лулы: «Попрание конституции»

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Дело Лулы: «Попрание конституции»

Сторонники Лулы
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Reuters
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Луис Инасио Лула да Силва пока остаётся дома. Журналисты, наблюдавшие за тем, как политик возвращался с заседания суда, заметили в здании ещё одного экс-президента, Дилму Руссеф, отстранённую от власти в результате импичмента, также вызванного коррупционным скандалом.

Мнение Верховного суда по делу Лулы да Силвы после десятичасового заседания разделилось поровну; решающий голос подала председатель инстанции.

Сторонники обвиняемого назвали решение «попранием конституции» и «актом насилия». Они утверждают, что арест популярного политика лишь углубит раскол в обществе.

В руководстве Партии трудящихся, одним из сопредседателей которой является Лула, заявили, что продолжат поддерживать его кандидатуру — «на улицах и во всех инстанциях».

Сам Лула утверждал, что готов баллотироваться вопреки решению суда; однако в случае обвинительного приговора государственные должности для него будут закрыты.